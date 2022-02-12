Калининградцы так не хотят отдавать исторические объекты, что становятся банкротами и разводятся с женами

Разваливающиеся склады в Железнодорожном Фото: Иван МАРКОВ

В четверг 10 февраля руководитель службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов сообщил, что собственник кирхи из поселка Заповедное Славского района будет оштрафован на 200 тысяч рублей за причиненные памятнику архитектуры разрушения.

Под этим постом в социальной сети Вконтакте у Маслова с подписчиками разгорелся спор, в ходе которого чиновник рассказал, какие сложности есть у его службы.

- Сейчас вот боремся с владельцами фахверковых складов в поселке Железнодорожный, - сообщил Маслов, - и с собственником дома по Ломоносова 15/10 в Советске. Не первый год, и каждый шаг с огромным трудом. Законодательство у нас на защите священного права собственности, помощников почти нет, одни критики...

Далее он указал на ухищрения, на которые иногда идут владельцы исторических объектов, лишь бы не лишаться их.

- Насчет хитростей. Калининградец, собственник одного из складов в Железке уже и банкротом себя объявил, и с женой развелся. Теперь памятник – предмет ее претензий при разделе имущества, и не знаем, что они завтра выдумают. Склад, между тем, все хуже и хуже себя чувствует, скоро рухнет. Подумаем, по какому пути пойти. Любое решение не очевидно, но пишу про трудности, чтобы было понятно - мы не спим и не равнодушны. Работать всегда сложнее, чем подсказывать, как это делать.