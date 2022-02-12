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Происшествия12 февраля 2022 16:51

На Приморском кольце снегоуборочная машина протаранила припаркованный микроавтобус, пострадал человек

«Ситроен» остановился на обочине из-за неполадки
Иван МАРКОВ
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Протараненный микроавтобус

Протараненный микроавтобус

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу 12 февраля 33-м километре Приморского кольца произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, виновником аварии стал 44-летний водитель снегоуборочной машины марки «МАЗ».

- Осуществляя чистку технической полосы, он совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Ситроен», - уточняет подробности пресс-служба ведомства. - В результате наезда 58-летний водитель автомобиля «Ситроен», который производил ремонт транспортного средства, с места ДТП доставлен в БСМП города Калининграда с телесными повреждениями.