На Приморском кольце снегоуборочная машина протаранила припаркованный микроавтобус, пострадал человек

Протараненный микроавтобус Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу 12 февраля 33-м километре Приморского кольца произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, виновником аварии стал 44-летний водитель снегоуборочной машины марки «МАЗ».

- Осуществляя чистку технической полосы, он совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Ситроен», - уточняет подробности пресс-служба ведомства. - В результате наезда 58-летний водитель автомобиля «Ситроен», который производил ремонт транспортного средства, с места ДТП доставлен в БСМП города Калининграда с телесными повреждениями.