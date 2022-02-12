«Парк или экстрим-центр?»: Антон Алиханов предложил горожанам решить судьбу аэродрома Девау

Аэродром Девау сегодня Фото: Антон АЛИХАНОВ

В правительстве Калининградской области прошло совещание по вопросу благоустройства бывшего аэродрома Дэвау. Об этом в своем инстаграме рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Думаем, что там организовать, - написал глава региона. - Участниками обсуждения были высказаны различные предложения о будущем этой территории: от ландшафтного парка и модернизации дорожной сети на территории Девау до создания многофункционального культурно-спортивного центра и экстрим-парка для молодежи.

Привел Алиханов и результаты проведенного опроса жителей. По его словам, 78% опрошенных хотят видеть на этой территории парк или лесопарк, детские и спортивные площадки, а также велодорожки, прогулочные зоны. А 46% резко отрицательно относятся к застройке территории торгово-развлекательным центром, кинотеатрами и аттракционами.

- Территория большая, всем инициативам хватит места - но обязательно нужно посоветоваться с жителями и экспертами, спортсменами и теми, кто сейчас занимается на Дэвау, чтобы интересы всех были учтены, - добавил губернатор. - Скоро проведем несколько публичных обсуждений (в формате workshop), о месте и времени будем сообщать заранее.