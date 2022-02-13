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Происшествия13 февраля 2022 7:44

В Калининграде на ул. Громовой горела квартира, есть пострадавший

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Пожар на улице Громовой в Калининграде случился вечером 12 февраля. В 20:21 поступило сообщение о возгорании.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в пятиэтажном доме в однокомнатной квартире на первом этаже горели постельные принадлежности.

«Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Имеется пострадавший», - отметили в МСЧ.

По предварительной информации хозяин квартиры был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Причину пожара предстоит установить дознавателям.