В Калининграде на ул. Громовой горела квартира, есть пострадавший

Пожар на улице Громовой в Калининграде случился вечером 12 февраля. В 20:21 поступило сообщение о возгорании.
Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в пятиэтажном доме в однокомнатной квартире на первом этаже горели постельные принадлежности.
«Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Имеется пострадавший», - отметили в МСЧ.
По предварительной информации хозяин квартиры был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
Причину пожара предстоит установить дознавателям.