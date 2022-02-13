В Калининградской области насчитали более 17 тысяч владельцев оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Более 17 тысяч владельцев оружия официально зарегистрировано в Калининградской области. Цифру приводит пресс-служба регионального Управления Росгвардии со ссылкой на данные подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы.

В 2021 году было проведено около 7 тысяч проверок владельцев гражданского оружия в рамках контроля за оборотом оружия.

«Составлено свыше 1000 административных протоколов, изъято более 500 единиц оружия и боеприпасов. Проведено около 100 проверок оборота оружия в частных охранных организациях и использования оружия и боеприпасов юридических лиц, на соблюдение ими лицензионных требований», - отметили в Росгвардии.

А вот кто эти 17 тысяч человек, и каким оружием они владеют, в Управлении не сообщили.

Отметим, на подразделения лицензионно-разрешительной работы и госконтроля возложено немало задач, в том числе – исполнение законодательства РФ об оружии.