В Калининграде откопали несколько медалей «За боевые заслуги», разыскиваются родственники солдат

. Фото: Форум копателей Калининграда

В Калининградской области поисковики откопали медаль СССР «За боевые заслуги» - фотографию находки выложили в группе «Форум копателей Калининграда» в соцсетях. Где обнаружили награду, не сообщается. Однако, нашедший намерен заняться поисками родственников солдата, которому принадлежала медаль. Сделать это можно по номеру, который выбит на медали.

В комментариях еще несколько человек рассказали о найденных медалях, в том числе «За отвагу», на которых читается номер. Копатели собираются отыскать родных героев Великой Отечественной войны.

За годы Великой Отечественной войны медалью «За боевые заслуги» произведено свыше 3 млн награждений. Награду вручали за умелые и смелые действия в бою, за мужество, проявленное при защите границы, за отличные успехи, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками.

Напомним, недавно в Янтарном во время установки забора нашли орден Красной звезды. Жители передали его поисковикам, которые теперь разыскивают родственников героя. Им оказался техник-лейтенант, командир взвода подвижных средств связи 907-го отдельного батальона связи Павел Трофимович Савченко, уроженец села Луганское Сталинской области Украинской ССР.

- Личность установили по номеру награды, - рассказал руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов. – Награжден техник-лейтенант был в 1945 году.

Не исключено, что Руслан, если к нему обратятся, поможет установить и тех, кому принадлежали найденные медали «За боевые заслуги».