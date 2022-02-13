В Пионерском мужчина пытался вынести из магазина мясо и несколько бутылок алкоголя

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Жителя Светлогорска, попавшегося на хищении товаров, задержали в пионерском. Там мужчина зашел в магазин, расположенный на улице Садовой. Побродив по торговому залу, он взял мясные изделия и несколько бутылок спиртного.

«Сложив все в пакет, 46-летний мужчина пронес товары на сумму около 5000 рублей

через кассовый терминал без оплаты. Противоправные действия были пресечены росгвардейцами при попытке злоумышленника покинуть торговую точку», - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Задержанный был доставлен в отдел полиции.