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Происшествия13 февраля 2022 11:21

В Пионерском мужчина пытался вынести из магазина мясо и несколько бутылок алкоголя

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Жителя Светлогорска, попавшегося на хищении товаров, задержали в пионерском. Там мужчина зашел в магазин, расположенный на улице Садовой. Побродив по торговому залу, он взял мясные изделия и несколько бутылок спиртного.

«Сложив все в пакет, 46-летний мужчина пронес товары на сумму около 5000 рублей

через кассовый терминал без оплаты. Противоправные действия были пресечены росгвардейцами при попытке злоумышленника покинуть торговую точку», - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Задержанный был доставлен в отдел полиции.