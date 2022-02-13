Болеют дети и пенсионеры: Минздрав сообщил подробности про заразившихся ковидом в Калининграде

В Калининградской области за последние сутки подтверждено 2035 новых случаев коронавирусной инфекции. 1930 случаев протекает в форме острой респираторной инфекции, 16 – в виде пневмонии.
По данным Министерства здравоохранения региона, среди заболевших за сутки:
317 случаев у детей до 18 лет, в том числе:
- 58 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 43 ребёнка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 200 школьников;
- 16 студентов до 18 лет;
1718 случаев у взрослых, в том числе:
- 129 медицинских работников;
- 81 работник образования;
- 55 сотрудников торговли и общепита;
- 81 работник промпредприятий;
- 55 работников транспорта, водителей;
- 24 работника пищевых предприятий;
- 17 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 10 сотрудников учреждений культуры;
- 33 сотрудника банков;
- 2 работника с/х;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник охранных предприятий;
- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 563 иной работающий;
- 321 пенсионер;
- 58 студентов старше 18 лет;
- 285 неработающих.