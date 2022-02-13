Болеют дети и пенсионеры: Минздрав сообщил подробности про заразившихся ковидом в Калининграде

В Калининградской области за последние сутки подтверждено 2035 новых случаев коронавирусной инфекции. 1930 случаев протекает в форме острой респираторной инфекции, 16 – в виде пневмонии.

По данным Министерства здравоохранения региона, среди заболевших за сутки:

317 случаев у детей до 18 лет, в том числе:

- 58 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 43 ребёнка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 200 школьников;

- 16 студентов до 18 лет;

1718 случаев у взрослых, в том числе:

- 129 медицинских работников;

- 81 работник образования;

- 55 сотрудников торговли и общепита;

- 81 работник промпредприятий;

- 55 работников транспорта, водителей;

- 24 работника пищевых предприятий;

- 17 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 10 сотрудников учреждений культуры;

- 33 сотрудника банков;

- 2 работника с/х;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник охранных предприятий;

- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 563 иной работающий;

- 321 пенсионер;

- 58 студентов старше 18 лет;

- 285 неработающих.