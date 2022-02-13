В Калининграде в парке Гагарина дети обнаружили скелет женщины

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

На территории парка Юрия Гагарина, который по старинке называют Балтийским, дети обнаружили костные останки человека. Кости они нашли в воскресенье, 13 февраля, на заболоченном участке парковой зоны.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, следователи произвели осмотр места происшествия, в ходе которого рядом с костными останками обнаружены предметы женской одежды и личные вещи.

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

«Предположительно вещи принадлежали жительнице Калининграда 1933 года рождения, разыскиваемой правоохранительными органами с лета 2021 года», - сообщили в СК.

Следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

Впереди – экспертизы, которые позволят установить давность наступления смерти, ее причины, а также личность погибшей.