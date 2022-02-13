В Калининграде в парке Гагарина дети обнаружили скелет женщины

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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
На территории парка Юрия Гагарина, который по старинке называют Балтийским, дети обнаружили костные останки человека. Кости они нашли в воскресенье, 13 февраля, на заболоченном участке парковой зоны.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, следователи произвели осмотр места происшествия, в ходе которого рядом с костными останками обнаружены предметы женской одежды и личные вещи.
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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
«Предположительно вещи принадлежали жительнице Калининграда 1933 года рождения, разыскиваемой правоохранительными органами с лета 2021 года», - сообщили в СК.
Следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
Впереди – экспертизы, которые позволят установить давность наступления смерти, ее причины, а также личность погибшей.