Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Калининграде с 14 по 20 февраля

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минздраве Калининградской области сообщили, где можно привиться от коронавируса в период с 14 по 20 февраля.

Иммунизация проводится по живой очереди по следующему графику:

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2):

- № 1 – с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 16-20 февраля с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30): вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17б) - вход – с улицы Мусоргского, 10а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр., 159) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Кроме того, в минздраве напомнили, что продолжают работу мобильные пункты вакцинации в Черняховске, Зеленоградске, Гвардейске, Светлом, Немане, Гурьевске, Славске, Гусеве, Советске, Полесске, Багратионовске, Ладушкине, Озерске и Балтийске.