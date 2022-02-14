«Месть за Милану?»: в Калининграде на Московском проспекте, где недавно грузовик насмерть сбил женщину, разбросали доски с гвоздями

Дощечки с гвоздями на Московском проспекте
Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
В Калининграде на Московском проспекте неизвестные разбросали на проезжей части дощечки с гвоздями. Как написали в воскресенье, 13 февраля, в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», произошло это в районе Второй эстакады, где вечером 3 февраля была насмерть сбита грузовиком 28-летняя калининградка Милана Кидрон-Лисовская.
- Только что на съезде со Второй эстакады на Московский проспект случилась такая история, - написал пострадавший. - В итоге 3 колеса проколоты! Вовремя начали останавливать машины и собирать вот такие «подарки». Будьте внимательны!
В комментариях тут же возникло сразу несколько предположений. Приведем самые популярные версии:
- Кто-то решил отомстить машинам за Милану, - написал один из пользователей.
- Может, ближайшая шиномонтажка свои визитки раскидала? – предположил другой.
- Весенние пациенты проснулись? – спросил третий.