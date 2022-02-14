Жители калининградской виллы Эдит: «К нашему дому теперь каждый день приходят десятки людей»

Вилла Эдит Фото: Иван МАРКОВ

Калининградская вилла Эдит (расположена по адресу: проспект Победы, дом № 180) стала местом паломничества горожан, заинтересовавшихся ее историей. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала ее жительница Юлия Колокутская.

- В последние несколько дней десятки любопытных к нашему дому потянулись, - говорит Юлия. – Раньше я такого не замечала. А теперь ходят вокруг дома, фотографируют. На лестнице уже несколько раз сталкивалась с незнакомыми людьми. На днях какие-то блогеры приезжали. Странно все это, потому что раньше нами вообще никто не интересовался.

Напомним, феномен виллы Эдит – это тот редкий случай, когда дом становится литературным героем. По сюжету одноименной приключенческой повести советского писателя Марка Баринова именно этот особняк хранит в себе тайны подземелий Кёнигсберга, в которых нацисты прятали награбленные во время войны ценности. Несмотря на интересную с точки зрения туристической привлекательности легенду, вилла была приговорена городскими властями к расселению и сносу. Жители должны из нее выехать до декабря 2024 года. Калининградцы же практически единогласно выступили за сохранение дома.