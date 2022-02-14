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Общество14 февраля 2022 6:38

Калининградский депутат пожаловался в прокуратуру на «переименование города в Кёнигсберг» одним из автодилеров

По мнению Максима Буланова, это «переписывание итогов Великой Отечественной войны»
Иван МАРКОВ
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Страница Буланова в фейсбуке

Страница Буланова в фейсбуке

Фото: скриншот

В Калининграде внезапно возобновилась так называемая «борьба с германизаторами». Если ранее ей занимались определенные журналисты и общественники, то теперь упавшее знамя подхватил депутат облдумы и первый секретарь Калининградского обкома КПРФ Максим Буланов.

Народный избранник обнаружил, что один из автодилеров «занимается переписыванием истории», и пожаловался на него в прокуратуру, о чем тут же сообщил на своей странице в Фейсбуке.

- Отправил сегодня запрос о переименовании Калининграда в Кёнигсберг дилером Opel, - написал Буланов. - Данная информация появилась в социальных сетях, проверил сам – да, переименовали. Пусть оценку этому дает прокуратура. Но от себя скажу одно: Калининград – это город Победы! Слишком большую цену заплатил советский народ в Великой Отечественной войне, чтобы переписывать ее итоги.