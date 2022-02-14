В Калининградской области за сутки сгорели два автомобиля

В поселке Васильково Гурьевского округа в воскресенье вечером, 13 февраля, сгорел автомобиль. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, ЧП произошло в 18.29 в Шатурском переулке.

- Выгорел автомобиль «Ауди-80», - коротко уточнили в пресс-службе ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Сообщается также, что на пожар привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20 и СПСЧ в составе 7 человек и 2 единицы техники.

Еще одно авто сгорело в ночь с 13 на 14 февраля на улице Янтарной в поселке Донское Светлогорского городского округа.

- В легковом автомобиле марки «Опель Калибра» выгорел моторный отсек, панель приборов, передние колеса, на площади 2 квадратных метров, - добавили в пресс-службе.

На этот раз привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-17 в составе 7 человек и 2 единицы техники.