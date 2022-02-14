«Попросили помочь и увезли в неизвестном направлении»: в Калининграде пропал 54-летний мужчина

Этот человек пропал 11 февраля Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининградской области объявлен в розыск 54-летний местный житель Геннадий Леонидович Калюжный. Как сообщает портал поисково-спасательного отряда «Запад», 11 февраля он пропал с территории Балтийского рынка.

Издание «Клопс» добавляет со ссылкой на представителей поисково-спасательного отряда, что днем 11 февраля к нему подошел незнакомец и попросил помочь. После этого калининградец сел к нему в машину, которая уехала в неизвестном направлении.

Один из комментаторов, по всей видимости знакомый с ситуацией, сообщил, что Калюжный, являющийся, к слову, инвалидом второй группы, в последнее время ночевал в подъезде в общежитии по улице Камской (дом 63а). Теперь же его там нет.

В последний раз, когда его видели, Геннадий Леонидович был одет в темно-зеленую военную куртку с серым мехом на воротнике, светло-синие спортивные штаны и темную обув. Особая примета – несвязная речь.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, вы можете сообщить об этом по телефонам горячей линии: 508-038 или 520-444.