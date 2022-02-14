Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий весной и летом

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно отправиться в путешествие весной и летом.

Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Москва, Гагра, Казань, Шерегеш и Медвежьегорск составили десятку самых востребованных городов для поездок с марта по август 2022 года.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье для путешествий весной и летом от 4 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,9 до 7,5 тысячи рублей в сутки.

Десятка популярных городов для путешествий весной и летом:

Ялта — 4109 руб. / 8 ночей;

Сочи — 2982 руб. / 10 ночей;

Санкт-Петербург — 3327 руб. / 6 ночей;

Кисловодск — 1879 руб. / 8 ночей;

Калининград — 2463 руб. / 5 ночей;

Москва — 3040 руб. / 4 ночи;

Гагра — 2938 руб. / 9 ночей;

Казань — 2518 руб. / 5 ночей;

Шерегеш — 4297 руб. / 4 ночи;

Медвежьегорск — 7497 руб. / 7 ночей.