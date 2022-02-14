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Происшествия14 февраля 2022 7:59

Калининградец разбил и продал арендованный автомобиль

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Жителю Светлого грозит до 5 лет колонии за присвоение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

20-летний мужчина взял у знакомого в аренду автомобиль «Лифан» и в первое время исправно вносил плату за пользование. Однако позже мужчина перестал перечислять деньги и не возвращал машину.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что арендатор попал в ДТП и разбил машину. Подсчитав, в какую сумму обойдется ремонт пострадавшего «Лифана», он решил продать разбитую машину за 50 тысяч рублей.

Теперь светловчанину придется отвечать за присвоение чужой собственности.