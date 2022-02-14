В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 февраля отключена вода

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В Калининграде в понедельник, 14 февраля, отключено холодное водоснабжение в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов воды не будет на ул. Садовой, 1, 4, 5, 7-21, 10а, 10б, 14, 14а, 16, 23-29, 31-45, ул. Тихорецкой, 69, 71, 73, ул. Белинского, 20-26, 27, 29, 32-36, 33а, ул. Глазунова, 1-5, 7б, 2-14, ул. Ватутина, 7, 9, 8а-10а, 10, 11, 11а, 12-18, 13-17, ул. Воздушной, 49, ул. Саперной, 13, 13а.

До 17 часов от холодного водоснабжения отключены дома по ул. Чернышевского, 72-72а, 74-76, 77, 78, 79-81, 80-84, 85-87, 86, 89-89а (гимназия «Альбертина), 91-101, 103 (д/сад № 37), ул. Чкалова, 1-3, 5, 5а, 24-26, ул. Ростовской, 1.

От электричества, горячей воды и отопления сегодня отключений не планируется.