Власти объяснили причины очередей на белорусско-литовской границе

На белорусско-литовской границе застряли сотни фур, следующих в Калининградскую область. Об этом сообщает «Бизнес ФМ».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ситуация с очередями на белорусско-литовской границе, в которой оказались наши перевозчики, очень непростая.

«Здесь совпали несколько факторов, затрудняющих движение. Во-первых, отголоски «миграционного» кризиса на границе Белоруссии с Польшей - один пункт пропуска по-прежнему закрыт, остальные работают с усиленным режимом контроля, соответственно, часть грузов распределилась по остальным пунктам пропуска на транспортных путях в Европу. Во-вторых, на белорусско-польской границе досмотр так же осуществляется в усиленном режиме и пункты пропуска не вышли на «докризисные» показатели. И в-третьих, с 8 февраля литовская таможня перешла на новые формы деклараций, что потребовало существенной адаптации со стороны перевозчиков», - рассказала руководитель агентства по международным отношениям Алла Иванова.

По информации белорусской таможни, 11 февраля часть пунктов пропуска с литовской стороны не достигли даже 50% от своей пропускной способности. Правительство области в свою очередь проводит консультации с нашими посольствами в Белоруссии и Литве - для взаимодействия с партнерами по данной проблемной ситуации.

«Литовская сторона также проинформирована о наличии накопленных очередей - по сведениям от сопредельной стороны, работы по отладке таможенной системы должны завершиться 15 февраля», - добавила Иванова.