В Калининградской области задержана банда похитителей катализаторов

В Калининградской области задержана банда, специализирующаяся на краже автомобильных катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трое мужчин в возрасте от 40 до 50 лет выбирали иномарки корейского производства. При помощи турбинки они спиливали с кроссоверов, припаркованных во дворах многоквартирных домов, части выхлопной системы.

Жертвами преступной троицы в Балтийске стали двое местных жителей. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий вышли на след подозреваемых. Они были задержаны сразу после совершения кражи.

У них изъяты рация, травматический пистолет, принадлежащий одному из мужчин, турбинка, а также свыше 60 тысяч рублей и 1,5 тысячи евро. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие проверяет причастность задержанных к совершению как минимум 40 аналогичных преступлений на территории Калининградской области. Также устанавливаются другие участники преступной схемы и места сбыта похищенных автозапчастей. Стоимость одного катализатора оценивается в 70 тысяч рублей.