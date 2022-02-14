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Общество14 февраля 2022 10:46

В Калининграде бармен нарисовал свастику перед входом в синагогу

Камеры «Безопасного города» помогли установить маршрут передвижения злоумышленника
Виктор Сергеев
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В Калининграде мужчина нарисовал запрещенную эмблему на входе в синагогу на улице Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 26 января. 25-летний уроженец одного из регионов России, приехавший в нашу область работать барменом, нацарапал нацистский символ куском камня на тротуаре перед входом в здание и скрылся.

Камеры «Безопасного города» помогли установить маршрут передвижения злоумышленника. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. На него составили протокол по статье 20.3 КОАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В ближайшее время материалы административного расследования будут направлены в мировой суд для вынесения решения, фигуранту может быть назначено наказание в виде 15 суток ареста.