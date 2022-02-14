189 школьников, 122 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2044 случая коронавирусной инфекции. 1927 случаев протекают в форме ОРВИ, 26 – в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

311 детей до 18 лет, в том числе:

- 74 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 38 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 189 школьников;

- 10 студентов до 18 лет;

1733 взрослых, в том числе 273 старше 65 лет. В том числе:

- 68 медицинских работников;

- 122 работника образования;

- 70 сотрудников торговли и общепита;

- 100 работников промпредприятий;

- 54 работника транспорта, водителя;

- 43 работника пищевых предприятий;

- 25 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 17 сотрудников учреждений культуры;

- 18 сотрудника банков;

- 10 работников с/х;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 8 сотрудников охранных предприятий;

- 5 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 5 сотрудников гостиниц;

- сотрудник санатория;

- 603 иных работающих;

- 263 пенсионера;

- 44 студента старше 18 лет;

- 274 неработающих.