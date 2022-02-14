189 школьников, 122 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2044 случая коронавирусной инфекции. 1927 случаев протекают в форме ОРВИ, 26 – в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
311 детей до 18 лет, в том числе:
- 74 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 38 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 189 школьников;
- 10 студентов до 18 лет;
1733 взрослых, в том числе 273 старше 65 лет. В том числе:
- 68 медицинских работников;
- 122 работника образования;
- 70 сотрудников торговли и общепита;
- 100 работников промпредприятий;
- 54 работника транспорта, водителя;
- 43 работника пищевых предприятий;
- 25 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 17 сотрудников учреждений культуры;
- 18 сотрудника банков;
- 10 работников с/х;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 8 сотрудников охранных предприятий;
- 5 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 5 сотрудников гостиниц;
- сотрудник санатория;
- 603 иных работающих;
- 263 пенсионера;
- 44 студента старше 18 лет;
- 274 неработающих.