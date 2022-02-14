Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 2044 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1370 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 7,
Багратионовский городской округ - 63,
Озерский городской округ – 26,
Балтийский городской округ – 48,
Пионерский городской округ – 27,
Гвардейский городской округ - 54,
Полесский городской округ – 36,
Гурьевский городской округ - 101,
Правдинский городской округ – 17,
Гусевский городской округ – 78,
Светловский городской округ – 51,
Зеленоградский городской округ – 31,
Светлогорский городской округ – 8,
Краснознаменский городской округ – 16,
Славский городской округ – 20,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 15,
Мамоновский городской округ – 23,
Черняховский городской округ – 30,
Неманский городской округ – 15,
Янтарный городской округ – 7.