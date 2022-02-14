Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 2044 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1370 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 7,

Багратионовский городской округ - 63,

Озерский городской округ – 26,

Балтийский городской округ – 48,

Пионерский городской округ – 27,

Гвардейский городской округ - 54,

Полесский городской округ – 36,

Гурьевский городской округ - 101,

Правдинский городской округ – 17,

Гусевский городской округ – 78,

Светловский городской округ – 51,

Зеленоградский городской округ – 31,

Светлогорский городской округ – 8,

Краснознаменский городской округ – 16,

Славский городской округ – 20,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 15,

Мамоновский городской округ – 23,

Черняховский городской округ – 30,

Неманский городской округ – 15,

Янтарный городской округ – 7.