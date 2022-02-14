На федеральной трассе в поселке Кургане смонтировали пролет пешеходного перехода

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе Калининград - Нестеров в поселке Кургане смонтирован пролет будущего пешеходного перехода над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация приступает к очередному этапу работ по строительству пешеходного перехода на 24-м км федеральной трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой в поселке Кургане в Калининградской области. Один из ключевых этапов работ – монтаж пролетного строения над проезжей частью – завершен.

Вся операция по подъему пролета и установке его в проектное положение заняла 30 минут. Для этого в пятницу, 11 февраля, пришлось кратковременно перекрывать движение по трассе.

В ближайшее время специалисты приступят к установке лифтовых подъемников для маломобильных групп, остеклению из поликарбоната, монтажу внутреннего и наружного освещения, установке системы видеонаблюдения.