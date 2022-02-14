Минобороны передало Калининграду землю для строительства школы и детсада

Министерство обороны РФ передает Калининграду три земельных участка площадью 5,6 гектара на улице Артиллерийской. Соответствующий приказ подписан на днях заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, сообщает пресс-служба регионального правительства. На этих участках будут построены школа и детский сад.

«Эти решения принимаются и в интересах наших военнослужащих. Школа и детский сад в этом районе будут использоваться в том числе семьями военных, многие из которых приезжие», – заявил директор департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации Михаил Сапунов

«За последние годы принято немало решений по имущественным объектам Минобороны в Калининградской области, но за улицу Артиллерийскую выражаю вам особую благодарность, – обратился к представителю Минобороны Антон Алиханов. – Несмотря на открытие здесь школы в прошлом году, потребность в социальной инфраструктуре в этом растущем микрорайоне очень высокая, и для ее строительства нам нужны новые земельные участки».