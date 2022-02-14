. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

За месяц в Калининградской области заключено более 300 социальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Государство предоставляет возможность для человека, а он, в свою очередь, берет на себя обязательства ей воспользоваться: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело, личное подсобное хозяйство. Еще до заключения соцконтракта мы помогаем гражданам определиться с направлением, профессией, составить бизнес-план, а после – органы соцзащиты находятся в постоянном взаимодействии с получателями, оказывая консультативную поддержку, – заявила министр социальной политики Анжелика Майстер. – Мы отмечаем большой интерес населения к этому виду социальной поддержки. С середины января уже заключено 343 соцконтракта».

По данным областных властей, выплаты по тем социальным контрактам, которые заключены в прошлом году, но продолжают действовать в этом, будут проиндексированы автоматически с учетом актуального прожиточного минимума на душу населения в регионе. Это более пятисот соцконтрактов по таким направлениям, как поиск работы и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Жители региона будут получать ежемесячно 14 207 рублей. Центр социальной поддержки в марте выполнит перерасчет за январь и февраль, начислив выплаты уже в новом размере.

При этом сумма единовременной выплаты по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства не изменилась, она составляет 250 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.