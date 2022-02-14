Власти Балтийска объяснили повышение платы за отопление в январе

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В январе 2022 года плата за отопление у жителей Балтийского городского округа выросла на 20%. Счета за тепловую энергию в квитанциях по сравнению с декабрем стали выше от 600 до 1 000 рублей, что вызвало активную дискуссию в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, чтобы закрыть текущий год и выставить квитанции до Нового года, управляющие компании снимали показания счетчиков на неделю раньше. Поэтому оплата за тепловую энергию в декабре была ниже, чем в прошлые месяцы. Оставшаяся плата за тепло перешла на январь.

«Просим жителей Балтийского городского округа с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в сообщении администрации.