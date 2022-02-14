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Общество14 февраля 2022 14:16

Калининградцу грозит до 5 лет колонии за кражу ноутбука у пассажира самолета

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Калининграде сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу, совершённую на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

34-летний житель Москвы при прилете в Калининград забыл свой ноутбук на столике пассажирского кресла. Забытую вещь заметил 30-летний калининградец, который присвоил компьютер себе, покинув борт самолета последним.

В ходе личного обыска вещей подозреваемого похищенное обнаружено и изъято. На него завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», что влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.