Адвокат: «Судья может приостановить рассмотрение дела об избиении Прилучного в Калининграде»

В Калининграде во вторник, 15 февраля, состоится судебное заседание по делу об избиении актера Павла Прилучного. Инцидент, напомним, случился в клубе «Завод» на улице Ялтинской осенью 2020 года. Драка произошла между владельцем заведения Владимиром Семеновым и Прилучным, который в те дни был в Калининграде на съемках.

Предыдущее заседание не состоялось по причине болезни Владимира Семенова, который накануне попал в больницу, где ему провели внеплановую операцию на сердце.

- Заседание состоится, но в усеченном составе и режиме. Владимира в суде не будет. Человек болеет. Зачем его беспокоить? – говорит адвокат Семенова Денис Бушуев. - А мы посмотрим, что нам делать дальше. Тяжелое заболевание – это повод остановить производство по делу. Если суд посчитает это возможным и посчитает, что медицинских документов достаточно, то примет такое решение.

По словам адвоката, сейчас в деле Семенова и Прилучного два варианта развития.

- Первое – заседание могут отложить на следующую неделю, чтобы получить какие-то меддокументы дополнительно. Второе – сразу приостановят рассмотрение дела до момента излечения, - говорит Денис Бушуев.

Ранее он сообщил, что Владимира выписали из стационара. Он сейчас наблюдается амбулаторно.

- Состояние его нетрудоспособное, и оно не позволяет пока участвовать в судебных заседаниях, - пояснил Денис Бушуев.

Напомним, в результате драки в клубе «Завод», в причинах которой и предстоит разобраться суду, Прилучный лег в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей, а Владимира Семенова теперь обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.