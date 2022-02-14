Эксперт: Корюшка в Калининграде подорожает до 700 рублей

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Своим прогнозом поделился председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич. В интервью радиостанции «Балтик Плюс» он заявил о том, что в этом году корюшка будет стоит не менее 700 рублей за килограмм.

- Корюшка действительно стала деликатесом для Калининградской области. С каждым годом ее цена растет, а промысел уменьшается. Это связано с тем, что литовцы стали очень много ее вылавливать в море. Они не дают даже ей зайти в залив через канал, - объяснил Лютаревич.

Вторая причина – в Клайпеде очень сильно углубили канал до 18-20 метров. Соленая вода начинает заходить в Куршский залив.

По словам Лютаревича, на калининградских прилавках корюшка появится не раньше чем через три недели.

Отметим, промысел корюшки и салаки традиционно ведется в марте-апреле, во время нерестовой миграции рыбы из моря в заливы.