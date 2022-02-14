На новую подсветку фасада мэрии Калининграда потратят 11 миллионов рублей

. Фото: мэрия Калининграда

Городские власти объявили аукцион по выбору подрядчика, который заставит взглянуть на мэрию в новом свете. На систему наружного освещения и ее монтаж из бюджета готовы потратить 11,4 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены весной за 60 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что здание городской администрации является объектом культурного наследия. Его построили в 1923 году по проекту архитектора Ганса Хоопа. Во время войны здание было сильно разрушено, восстановили его только 60-х.

- Проект подсветки согласован в областной службе по охране памятников. Им понравилось, - заверили представители мэрии в соцсетях