Награды из рук Антона Алиханова получили более 30 жителей Калининградской области

Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве 14 февраля. Как сообщает пресс-служба, награды из рук губернатора Антона Алиханова получили более 30 жителей Калининградской области, которые отличились на службе Отечеству, на производстве, в сельском хозяйстве, общественной работе, в сфере образования, спорта.

Орден «За заслуги перед Калининградской областью» глава региона вручил председателю Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Светлогорского городского округа Владимиру Бучневу и руководителю научного направления по земледелию Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса Николаю Буянкину.

Несколько человек были удостоены медали «За заслуги перед Калининградской областью» и почетной грамоты правительства региона.

Благодарность губернатора объявлена лидерам Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» и обучающимся детского технопарка «Кванториум». На церемонии также были вручены награды наставникам этих студентов и школьников, успешно заявивших о себе в престижных конкурсах.