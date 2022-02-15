В 2022 году в Калининградской области построят новый разводной мост

Планами поделились в региональном министерстве развития инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба, начиная с 2022 года за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» можно приводить в порядок и мосты.

В списке объектов нынешнего года:

- мост на дороге Борское - Гвардейск - Истровка, недалеко от Гвардейска;

- мост на трассе Советск - Гусев, в районе поселка Ульяново;

- мост на дороге Виноградное - Залесье - Высокое, в районе реки Мучной;

- четыре моста отремонтируют на дороге Охотское - Обручево;

- строительство разводного понтонного моста на дороге Полесск - Головкино - Матросово.

Ориентировочно в апреле-мае этого года будут заключены контракты по мостам и начнутся работы.

- Привести в порядок мосты – это затратное мероприятие. Стоимость ремонта 20 метров моста равна, а иногда и больше, чем ремонт одного километра дороги, - отметила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.