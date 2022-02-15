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Общество15 февраля 2022 8:12

В Калининграде при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина

Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В понедельник, 14 февраля, при тушении пожара в квартире на восьмом этаже дома по улице Инженерной в Калининграде обнаружено тело хозяина квартиры. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Сообщается, что 68-летний мужчина проживал в квартире один и злоупотреблял алкоголем. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Уже установлено, что очаг возгорания находился на матрасе, на котором спал погибший. Точную причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза, для установления причины смерти калининградца назначена судебно-медицинская экспертиза.