В Калининграде приставы в ходе рейда арестовали 3 машины должников

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд по поиску должников. При помощи камер «Безопасного города» они определяли маршрут передвижения принадлежащих должникам автомобилей и передавали информацию автоинспекторам.

Трое владельцев машин имели долги по налогам, кредиту и коммунальным платежам на общую сумму порядка 200 тысяч рублей. На движимое имущество должников был наложен арест в целях обеспечения исполнения исполнительных документов.

Одна из должников после ареста машины погасила 20-тысячную задолженность. У остальных граждан есть 10 дней на то, чтобы оплатить долги. В противном случае машины будут переданы на оценку с последующей реализацией на торгах.