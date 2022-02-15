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Общество15 февраля 2022 9:13

Калининградка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 22 гастарбайтера

За свои услуги она брала 1500-2000 рублей
Виктор Сергеев
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Жительницу Калининграда будут судить за организацию «резиновой квартиры». В своем жилище 49-летняя женщина зарегистрировала 22 мигранта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, горожанка уже была неоднократно судима по аналогичным преступлениям и находится на контроле. За свои услуги она брала с гастарбайтеров плату в размере 1500-2000 рублей в зависимости от указанного срока пребывания.

Любительница гастарбайтеров уже дала признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».