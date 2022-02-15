107 медиков, 301 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области подтвержден 2041 случай коронавирусной инфекции. 1939 случаев протекают в форме ОРВИ, 15 - в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
490 детей до 18 лет, в том числе:
- 68 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 105 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 301 школьник;
- 16 студентов до 18 лет;
1551 взрослый, в том числе:
- 107 медицинских работников;
- 127 работников образования;
- 48 сотрудников торговли и общепита;
- 73 работника промпредприятий;
- 56 работников транспорта, водителей;
- 33 работника пищевых предприятий;
- 11 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 7 сотрудников учреждений культуры;
- 11 сотрудников банков;
- 14 работников с/х;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 8 сотрудников охранных предприятий;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 4 сотрудника санаториев;
- 526 иных работающих;
- 218 пенсионеров;
- 59 студентов старше 18 лет;
- 246 неработающих.