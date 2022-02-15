107 медиков, 301 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области подтвержден 2041 случай коронавирусной инфекции. 1939 случаев протекают в форме ОРВИ, 15 - в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

490 детей до 18 лет, в том числе:

- 68 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 105 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 301 школьник;

- 16 студентов до 18 лет;

1551 взрослый, в том числе:

- 107 медицинских работников;

- 127 работников образования;

- 48 сотрудников торговли и общепита;

- 73 работника промпредприятий;

- 56 работников транспорта, водителей;

- 33 работника пищевых предприятий;

- 11 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 7 сотрудников учреждений культуры;

- 11 сотрудников банков;

- 14 работников с/х;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 8 сотрудников охранных предприятий;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 4 сотрудника санаториев;

- 526 иных работающих;

- 218 пенсионеров;

- 59 студентов старше 18 лет;

- 246 неработающих.