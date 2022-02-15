Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области был выявлен 2041 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 937 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 26,

Багратионовский городской округ - 61,

Озерский городской округ – 47,

Балтийский городской округ – 22,

Пионерский городской округ – 53,

Гвардейский городской округ - 31,

Полесский городской округ – 39,

Гурьевский городской округ - 147,

Правдинский городской округ – 62,

Гусевский городской округ – 42,

Светловский городской округ – 142,

Зеленоградский городской округ – 12,

Светлогорский городской округ – 51,

Краснознаменский городской округ – 28,

Славский городской округ – 30,

Ладушкинский городской округ – 10,

Советский городской округ - 71,

Мамоновский городской округ – 46,

Черняховский городской округ – 137,

Неманский городской округ – 32,

Янтарный городской округ – 15.