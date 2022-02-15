Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области был выявлен 2041 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 937 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 26,
Багратионовский городской округ - 61,
Озерский городской округ – 47,
Балтийский городской округ – 22,
Пионерский городской округ – 53,
Гвардейский городской округ - 31,
Полесский городской округ – 39,
Гурьевский городской округ - 147,
Правдинский городской округ – 62,
Гусевский городской округ – 42,
Светловский городской округ – 142,
Зеленоградский городской округ – 12,
Светлогорский городской округ – 51,
Краснознаменский городской округ – 28,
Славский городской округ – 30,
Ладушкинский городской округ – 10,
Советский городской округ - 71,
Мамоновский городской округ – 46,
Черняховский городской округ – 137,
Неманский городской округ – 32,
Янтарный городской округ – 15.