В Калининграде уголовник украл брендовую одежду из супермаркета

В Калининграде участковые раскрыли кражу брендовой одежды из супермаркета на улице Баранова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина под видом покупателя зашёл в торговую точку и, пользуясь отсутствием поблизости работников магазина, взял с прилавка 3 кофты и 3 пары штанов. Злоумышленник спрятал вещи в сумку и себе под куртку, а затем вышел, не расплатившись.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу и грабёж 37-летний калининградец. Хорошо знакомого полицейским вора задержали на рынке, но уже после того, как он продал похищенные вещи.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».