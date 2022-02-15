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Общество15 февраля 2022 12:32

В Калининграде уголовник украл брендовую одежду из супермаркета

Похищенные вещи он продал на рынке
Виктор Сергеев
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В Калининграде участковые раскрыли кражу брендовой одежды из супермаркета на улице Баранова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина под видом покупателя зашёл в торговую точку и, пользуясь отсутствием поблизости работников магазина, взял с прилавка 3 кофты и 3 пары штанов. Злоумышленник спрятал вещи в сумку и себе под куртку, а затем вышел, не расплатившись.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу и грабёж 37-летний калининградец. Хорошо знакомого полицейским вора задержали на рынке, но уже после того, как он продал похищенные вещи.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».