В Калининградском зоопарке колобус Годзилла стал папой

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке в семействе колобусов прибавление –на свет появился второй с начала этого года малыш.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, его братик родился в январе.

- Мамами стали Яся и Дженифер, а счастливым отцом стал Годзилла (киперы ласково зовут его Гадя), - рассказали в зоопарке.

Оба детеныша родились абсолютно белыми, без единого черного пятнышка. По мере взросления у них будет появляться черная шерсть.

- Поначалу большую часть времени малыши проводили на руках у родительниц. Но мамы-колобусы не испытывают недостатка в помощниках: уже сейчас с детенышами нянчатся многочисленные дяди, тети, старшие братья и сестры,– рассказали в зоопарке.