Пешеходный переход у зоопарка оборудуют светофорами до конца февраля

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Пешеходный переход на проспекте Мира, напротив зоопарка, до конца февраля оборудуют светофорами. Об этом во вторник, 15 февраля, сказал Дмитрий Галкаев, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда.

- В прошлом году не получилось это сделать из-за пандемии и сбоя в поставке материалов. В том месте разработана целая схема пешеходных переходов, просчитаны фазы, просчитан трафик. Этим светофором мы пытаемся «разрулить» заезд на Гостиную и Колоскова, - говорит Дмитрий Галкаев.

А вот что делать со вторым пешеходным переходом, расположенным на проспекте Мира, напротив зоопарка, но ближе к «Балтике», власти пока не решили.

- Демонтировать его не так долго. Вынесем на комиссию, обсудим. Если он будет мешать, мы его уберем, – сказал чиновник.