В Калининграде тактильная плитка, которую заменили по гарантии, снова разрушилась

Разбитую плитку чиновники из мэрии обсуждали год назад. И вот, пришло время снова вернуться к этому вопросу. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде повсеместно разрушена тактильная плитка, которую укладывают возле пешеходных переходов для удобства слабовидящих людей. По словам Дмитрия Галкаева, председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда, раскрошилась даже та плитка, которую меняли по гарантийным обязательствам.

- Я сам, честно говоря, в ужасе. В прошлом году по гарантии меняли всю разрушенную тактильную плитку. А сегодня сам хожу по городу и обнаруживаю, что те участки, которые были заменены, частично разрушились, - говорит Дмитрий Галкаев. - Хотя было четкое поручение на материалы. Наверное, что-то затесалось некачественное... Будем переходить на композитные, более прочные материалы, а не цементно-бетонное изготовление плитки.

- Такие планы были год назад. Почему опять к этому возвращаемся? – спрашиваю.

- Потому что на тот момент денежные средства не позволяли сделать тактильную дорогую плитку. Заменили по гарантии, думая о том, что материал будет лучше, - ответил чиновник.