В мэрии Калининграда рассказали, почему не наносят новую разметку на дорогах

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Новую разметку на дороги Калининграда будут наносить весной, и только тогда, когда станет по-настоящему тепло. Об этом сказал Дмитрий Галкаев, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда.

- В прошлом году в конце марта мы начали наносить разметку, а в начале апреля пошел снег. Не хотелось бы повторять ошибки. Ждем четкую положительную температуру, - говорит Дмитрий Галкаев.

По словам чиновника, разметку начнут делать на больших магистралях, а уже потом будут работать в городе.

- Планируем устройство разметки два раза в год: весной и к школьному сезону, к 1 сентября, - сказал Дмитрий Галкаев.