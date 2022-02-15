Дом искусств в Калининграде отремонтируют за два года

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Дом искусств в Калининграде ждут ремонтные работы, которые пройдут внутри и снаружи. Об этом рассказала журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Ступеньки разрушены, там трещины, сломана плитка. Планируются работы и по благоустройству территории. В течение месяца мы определимся с суммой. А сделать все хотим за два года, - сказала Елена Дятлова.

При этом Дом искусств не собираются на два года закрывать. Планируют совмещать ремонтные работы с программой, запланированной в этом центре культуры.

- Дом искусств – важнейший для нас объект, который нужно использовать по максимуму. Это большое помещение, два зала. А используется все это сегодня городом только для проведения концертной деятельности. Это неправильно, – сказала Елена Дятлова и привела в пример библиотеки Калининграда, которые переформатировались и перестали быть просто местом, где выдают книги читателям, а преобразовались в пространства, «где появилась жизнь». – То же самое необходимо сделать с Домом искусств.

По словам главы администрации, Дом искусств нужно адаптировать, проводить там занятия по танцам и так далее, чтобы «жители всех возрастов могли там проводить свое время».