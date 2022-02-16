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Общество16 февраля 2022 4:45

Калининградец легко зашел на охраняемую автобазу и снял с грузовика аккумуляторные батареи

Все случилось на улице Транспортной
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В калининградской полиции рассказали о дерзком преступнике.

Ранее судимый за кражу и грабеж 31-летний калининградец средь бела дня проник на охраняемую территорию автобазы на улице Транспортной, снял с грузовика МАН две аккумуляторные батареи и так же быстро продал их.

- Злоумышленник действовал дерзко, - подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД.- В светлое время суток, воспользовавшись тем, что в выходной день работники отсутствовали, а сторож не проявлял особого рвения к охране вверенного ему объекта.

Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ОМВД по Московскому району Калининграда устанавливают местонахождение аккумуляторов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».