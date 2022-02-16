Польские волейболистки ехали на встречу с «Локомотивом» в Калининград на автобусе 12 часов

"Локомотив", с победой! Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Во вторник, 15 февраля, во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде в рамках группового этапа Лиги чемпионов прошла встреча польской волейбольной команды «Девелопрес» и калининградского «Локомотива».

- Мы – в четвертьфинале Лиги чемпионов! – сообщили в клубе «Локомотив» об итоге встречи. - «Локомотив» вошел в восьмерку лучших клубов Европы! «Локомотив» - «Девелопрес» - 3:0.

После игры одна из польских волейболисток рассказала, как долго ее команда добиралась до Калининграда.

- Да, мы приехали в Калининград на автобусе, дорога заняла 12 часов, но это не так тяжело, - призналась Елена Благоевич. - Поездка на матчи с украинским «Прометеем» была тяжелее.

По ее мнению, «Локомотив» - очень сильная команда, которая провела отличный матч. Соперницы очень хорошо защищались, мощно атаковали.

- Нашей главной задачей было выдержать натиск соперника, - отметил главный тренер ВК «Локомотив» Андрей Воронков. - Мы учитывали, что соперники приехали к нам автобусом и эта поездка забрала у них немало сил.

Тренер прокомментировал и общее настроение игры.

- В первой партии мы примерялись к польской команде довольно долго, уступали в счете, но смогли проявить характер и взяли сет. И это оказалось решающим моментом всего матча. В дальнейшем мы инициативу не упускали, держали игру под контролем. Да, в начале игры излишне нервничали, но потом успокоились и уже действовали уверенно, - рассказал Андрей Воронков.