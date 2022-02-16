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Общество16 февраля 2022 5:49

В Калининграде таможенный пост меняет прописку

Пост переезжает с улицы Портовой на Причальную
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Таможенный пост «Морской порт Калининград имени Н.С. Хазова» меняет прописку. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

- С 21 февраля 2022 года таможенный пост «Морской порт Калининград имени Н.С. Хазова» переезжает со старого адреса (236003, Калининград, ул. Портовая, д. 66) на новый: 236039, Калининград, ул. 4-я Причальная, д.1, - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что новое место расположения таможенного поста определено приказом Федеральной таможенной службы от 10 февраля 2022 года № 81.

- После переезда номера телефонов указанного поста останутся прежними, - заметили в пресс-службе.