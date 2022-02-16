При пожаре на улице Парковой в Калининграде эвакуировали 12 человек

В среду, 16 февраля, пожарные боролись с огнем на улице Парковой в Калининграде.

- В 00.44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Парковой, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - Сгорел легковой автомобиль. У рядом стоящего жилого дома на 8 семей огнем повреждены две оконные рамы, на первом и втором этажах.

В МЧС отметили, что пострадавших нет. Но до окончательного устранения рисков жильцов попросили покинуть свои квартиры.

- Эвакуированы 12 человек, из них 2 детей, - отметили в ведомстве.

Известно, что на пожар привлекались силы двух пожарно-спасательных частей в составе 14 человек и 2 единицы техники.