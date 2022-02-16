В Правдинске полицейские задержали двух вымогателей

В Правдинске полицейские задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники пытались получить от 33-летнего жителя одного из посёлков около 150 тысяч рублей, угрожая распространить компрометирующую информацию. Подозреваемые даже избили потерпевшего, после этого мужчина принёс им половину суммы. Однако при получении оставшихся денег их задержали сотрудники СОБР.

При обыске у фигурантов дела нашли и изъяли 25 тысяч рублей, а также нож. Задержанным 44 и 28 лет. Они ранее были судимы за кражи и незаконный оборот наркотиков, теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.