Калининградец выплатил бывшей жене 1,5 млн рублей после ареста недвижимости

. Фото: Служба судебных приставов

Арест имущества побудил калининградца рассчитаться с бывшей женой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

После развода мужчина должен был выплатить бывшей жене 1,5 млн рублей, однако не исполнил решение суда. Тогда приставы арестовали принадлежащую ему часть дома площадью 266 квадратных метров.

Должник собрался продать свою часть дома, но из-за наложенных ограничений не смог этого сделать. Чтобы вернуть право распоряжения имуществом, ему пришлось погасить задолженность в полном объеме.